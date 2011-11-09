Нардепы сегодня будут писать диктант

Народный депутат Ирина ГЕРАЩЕНКО (фракция «Наша Украина - Народная самооборона») сегодня вместе с некоторыми коллегами по депутатскому корпусу будет писать Диктант национального единства.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

И.ГЕРАЩЕНКО отметила: “С коллегами Олей ГЕРАСИМЬЮК (народный депутат от НУ-НС) и другими напишем Диктант национального единства, который ежегодно проводит Украинское радио”.

При этом она отметила, что в прошлом году текст “был довольно легкий, я пропустила одну запятую, заработала 11 от профессора”.

И.ГЕРАЩЕНКО призвала всех присоединяться, отметив, что “это важно в то время, когда пространство украинского языка в СМИ сужается”.

Как известно, День украинской письменности и языка был установлен указом Президента Украины Леонида КУЧМЫ в 1997 году. Его отмечают ежегодно 9 ноября в честь летописца Нестора - последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. С 2000 года в День украинской письменности и языка на Украинском радио проходит Всеукраинский диктант национального единства. Украинцы могут принять участие в написании радиодиктанта и выяснить, насколько хорошо знают родной язык, а еще – продемонстрировать солидарность со всеми, кто любит и уважает родное слово, хочет, чтобы украинцы общались на украинском языке, усиливали его позиции и расширяли сферу применения.

Будут проверяться только диктанты, отправленные 9 и 10 ноября. Дату отправления будут определять по штемпелю на конверте. Адрес Украинского радио: Киев-1, Крещатик, 26. Индекс – 01001.

Диктант начнется сегодня в 13.30 на Украинском радио.