Литвин отложил подписание скандального закона

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отложил подписание закона относительно квот на отечественный продукт в теле- и радиоэфире до устранения несогласованностей в тексте документа.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении пресс-секретаря председателя парламента.

«В.ЛИТВИН поддержал предложения Главного юридического управления Аппарата Верховной Рады Украины относительно необходимости устранения несогласованностей в принятом Законе Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» относительно приведения в соответствие с требованиями Европейской конвенции о трансграничном телевидении программной концепции вещания» и направил текст закона, подготовленного для подписи руководителю парламента, в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации», - говорится в сообщении.

В.ЛИТВИН, в соответствии со статьей 131 Регламента Верховной Рады Украины, поручил Комитету по вопросам свободы слова и информации подготовить и внести на рассмотрение парламента предложения по устранению несогласованностей в документе в части доли продукта в эфире теле- и радиоорганизаций, а также в части употребления терминов «национальный аудиовизуальный продукт» и «программы украинского производства».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 3 ноября сократила до 25% долю украинской аудиовизуальной продукции в эфире телерадиоорганизаций.

Раньше эта квота была на уровне 50%.

В случае подписания закона Президентом, в общем объеме вещания каждой телерадиоорганизации национальный аудиовизуальный продукт или музыкальные произведения украинских авторов или исполнителей должны будут составлять не меньше 25%. Остальные 75% продукта предоставят иностранным производителям.

Вместе с тем в Администрации Президента Украины пообещали внимательно рассмотреть принятый ВР закон о снижении квоты для национального аудиовизуального продукта с 50% до 25%.

"Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внимательно следит за развитием ситуации в этой сфере. Глава государства неоднократно подчеркивал необходимость взвешенного и рассудительного подхода к этой болезненной теме", - говорится, в частности, в ответе пресс-службы Президента на запрос издания "Зеркало недели" о возможности применения вето к закону.