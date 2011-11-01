Ломая забор, один из чернобыльцев вывихнул руку
Милиция никого не задерживала... пока
Работники милиции пока не задержали никого из чернобыльцев, которые сегодня утром совершили противоправные действия, сломав забор возле здания Верховной Рады во время акции протеста, сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве.
Как отметили в столичном главке милиции, на месте события работают группы документирования.
Также стражи порядка проверяют информацию о том, что во время беспорядков якобы получил телесные повреждения работник милиции.
Вместе с тем, в милицейском главке заметили, что во время попытки сломать забор одному из участников акции стало плохо, также он получил вывих руки, в результате чего ему понадобилась медицинская помощь.
Как отметили в ОСО, милиция не применяла против чернобыльцев никаких спецсредств индивидуальной защиты.