Участники акции протеста прорвали живой щит «Беркута» и подошли к ВР

Участники акции протеста прорвали живой щит, созданный сотрудниками «Беркута», и подошли вплотную к зданию Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, «оборона» Верховной Рады, которую осуществляли отряды «Беркута» и другие стражи порядка, была прорвана в 10.15.

Сейчас около 700 представителей чернобыльских и афганских организаций подошли вплотную к зданию парламента и скандируют: «Позор!».

Перед дверями Верховной Рады, которые закрыты, выстроились представители «Беркута».