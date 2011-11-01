Чернобыльцы снесли ограждение у здания ВР - спецназ преградил дорогу

Около 500 человек пикетируют Верховную Раду, выступая против отмены льгот чернобыльцам.

Как передает корреспондент УНИАН, они держат плакаты с надписями: «Не трогайте пенсии участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС!», «Ежегодно хороним около тысячи человек!», «Мы на Дороге смерти в 40 км от ЧАЭС!», «12 тысяч чернобыльцев в земле, на кого оставлены их семьи?», «Руки прочь от чернобыльского закона!».

Они выкрикивают: «Давай сюда ЧЕЧЕТОВА!», а также раздаются возгласы, направленные против вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО.

Все двери в Верховную Раду закрыты и в зданию парламента никого не пускают.

Участникам акции протеста удалось прорвать в нескольких местах забор. Они пытаются прорваться на площадь перед парламентом, однако им мешают представители правоохранительных органов, вступая с ними в драку.

Некоторым из участников акции протеста удалось подойти вплотную к зданию ВР, однако их пытаются вернуть за забор представители «Беркута».

Фото УНИАН