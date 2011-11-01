МВД: Родственники мэра Обухова не убивали водителя КАМАЗа

Новость о том, что от побоев в обуховской милиции скончался водитель КамАЗа, в который 20 октября на своей «Тойоте» врезался и погиб мэр Обухова Владимир Мельник, оказалась "уткой".

Об этом пишет газета "Сегодня". Якобы парня в Обуховском РОВД забили до смерти родственники погибшего — сын, кум и зять. В киевской облмилиции опровергли не только смерть 26-летнего водителя КамАЗа, но и его задержание.

«Это беспочвенные слухи, — рассказал изданию начальник пресс-службы Николай Жукович. — Во-первых, парень не находился в РОВД, он — свидетель в деле, а не задержанный. Когда он увидел сообщения о своей смерти, то отпросился с работы и пошел помолиться в церковь. Хотя до этого почти никогда не ходил. Непорядочно, что его доводят психологически, а родственников мэра винят в избиении».

Как выяснила «Сегодня», начальство водителя сейчас специально дает ему маршруты подальше от места того страшного ДТП. Уголовное дело расследуется, идут экспертизы.