Кузьмин не собирается ждать годами, пока Ющенко сдаст кровь

Генеральная прокуратура ведет переговоры с бывшим Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО о лаборатории для проведения анализа крови в деле о его отравлении.

Об этом заявил первый заместитель генпрокурора Ренат КУЗЬМИН в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером, сообщают «Подробности».

Отвечая на вопрос, сдал ли В.ЮЩЕНКО кровь на повторный анализ, он сказал: "Не сдал".

"Ситуация изменилась не намного. Виктор Андреевич ЮЩЕНКО сделал заявление о готовности сдать анализ крови. И сегодня мы с ним в переговорном процессе определяем лаборатории, в которых эту кровь будут исследовать", - уточнил заместитель генпрокурора.

"Я думаю, что этот переговорный процесс завершится скоро", - отметил Р.КУЗЬМИН.

"Но я повторюсь, если мы с ним не договоримся и лаборатории не определим, и анализы он не сдаст, дело будет прекращено со всеми вытекающими отсюда последствиями", - заявил Р.КУЗЬМИН.

"Мы годами вести (переговоры) не будем. У нас времени на переговоры уже не осталось", - подытожил он.