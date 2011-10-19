Пшонка открестился от данных о давлении на свидетелей в деле Луценко

Генеральный прокурор Виктор ПШОНКА считает, что непосредственно суд должен дать оценку информации, которая появилась в сюжете телеканала ТВі, о давлении прокуратуры на свидетелей по делу экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«Дело (в отношении Ю.ЛУЦЕНКО – УНИАН) находится в суде, и суд должен определиться, или приобщить (журналистские материалы), или дать оценку в ходе судебного расследования», - сказал В.ПШОНКА.

На уточняющий вопрос, правовым ли способом действовал работник прокуратуры, давая указание свидетелю перед допросом по делу Ю.ЛУЦЕНКО, В.ПШОНКА ответил, что «в части указания у нас нет никаких данных».

Как сообщалось, 18 октября Ю.ЛУЦЕНКО просил суд вызвать журналиста, который доказал давление прокуратуры на свидетелей по его делу.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, накануне на канале Тві вышел сюжет журналиста Константина УСОВА, в котором было показано, как представитель Генпрокуратуры Александр ИЩУК требовал от свидетеля Валерия МЕЛЬНИКА подтвердить показания, которые были записаны в протоколе на досудебном следствии.

Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что в связи с этим необходимо вызвать в суд К.УСОВА, чтобы он дал показания относительно данного инцидента.

Также он попросил приобщить к материалам дела видеосьемку журналиста Тві о встрече свидетеля В.МЕЛЬНИКА с представителем Генпрокуратуры перед судебным заседанием.

Но суд отказал Ю.ЛУЦЕНКО в вопросе вызова К.УСОВА как преждевременном.