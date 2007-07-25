Цушко пришел к Януковичу в ”хорошем здоровье”

Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО принимает участие в заседании Кабмина и планирует с завтрашнего дня уйти в отпуск на две недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЦУШКО сообщил сегодня журналистам перед началом заседания правительства.

«У меня хорошее здоровье, в нормальном рабочем состоянии. В отпуск планирую на пару недель с завтрашнего дня. В министерстве порядок», - сказал В.ЦУШКО.

Как сообщал УНИАН, 26 мая В.ЦУШКО был госпитализирован с диагнозом “инфаркт миокарда”. 31 мая в связи с ухудшением состояния здоровья В.ЦУШКО на реанимационном самолете был доставлен в немецкую клинику.

21 июля стало известно, что В.ЦУШКО вернулся в Украину.