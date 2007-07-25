Цушко пришел к Януковичу в ”хорошем здоровье”
10:20, 25 июля 2007Политика
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Министр планирует уйти в отпуск
Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО принимает участие в заседании Кабмина и планирует с завтрашнего дня уйти в отпуск на две недели.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЦУШКО сообщил сегодня журналистам перед началом заседания правительства.
«У меня хорошее здоровье, в нормальном рабочем состоянии. В отпуск планирую на пару недель с завтрашнего дня. В министерстве порядок», - сказал В.ЦУШКО.
Как сообщал УНИАН, 26 мая В.ЦУШКО был госпитализирован с диагнозом “инфаркт миокарда”. 31 мая в связи с ухудшением состояния здоровья В.ЦУШКО на реанимационном самолете был доставлен в немецкую клинику.
21 июля стало известно, что В.ЦУШКО вернулся в Украину.
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