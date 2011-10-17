Круглый стол «Создание равных возможностей для трудоустройства людей с инвалидностью»

Во вторник, 18 октября, в 11:00 Киевский городской центр занятости проводит круглый стол на тему: «Создание равных возможностей для людей с инвалидностью к трудоустройству – актуальная проблема настоящего».

Цель мероприятия - обсуждение проблемных вопросов трудоустройства людей с инвалидностью и ознакомление собравшихся с услугами столичной службы занятости относительно улучшения взаимодействия между работодателями и сообществом лиц с инвалидностью.

Вопросы, вынесенные на рассмотрение:

Социальная интеграция людей с инвалидностью путем обеспечения доступа к занятости. Модель трудоустройства и занятости людей с инвалидностью.

Профессиональное обучение людей с инвалидностью по направлению службы занятости.

Взаимодействие центров занятости и МСЭК относительно обеспечения трудовой деятельности лиц с инвалидностью при формировании индивидуальной программы реабилитации. Единые подходы к заполнению индивидуальных программ реабилитации инвалидов.

Участники круглого стола:

представители Киевского городского отделения Фонда социальной защиты инвалидов,

Главного управления труда и социальной защиты населения исполнительного органа Киевсовета,

районных управлений труда и социальной защиты населения исполнительного органа Киевсовета,

региональной комиссии по вопросам деятельности предприятий и организаций общественных организаций инвалидов в г. Киеве,

Киевского городского центра работы с инвалидами, предприятия ГО «Центр социально-трудовой реабилитации инвалидов» г. Киева,

филиала «Центр профессионально-технической учебы инвалидов» предприятия «Центр социально-трудовой реабилитации инвалидов г. Киева,

медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК),

Киевской городской организации работодателей,

Киевской городской ассоциации работодателей,

заместители директоров – технологи райцентров занятости г. Киева,

специалисты Киевского городского центра занятости.

Адрес проведения:

г. Киев, ул. Старокиевская, 10-Г, бизнес-центр «Вектор», корпус А, 1 этаж, пресс-зал информагентства «Наш продукт».

Схема проезда здесь.

Регистрация СМИ:

Елена УШАКОВА

менеджер по связям с общественностью

тел. +380(44) 593-61-44

(050) 958-43-05

е-mail: о.ushakova@ianp.com.ua

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