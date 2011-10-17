Круглый стол «Создание равных возможностей для трудоустройства людей с инвалидностью»
Во вторник, 18 октября, в 11:00 Киевский городской центр занятости проводит круглый стол на тему: «Создание равных возможностей для людей с инвалидностью к трудоустройству – актуальная проблема настоящего».
Цель мероприятия - обсуждение проблемных вопросов трудоустройства людей с инвалидностью и ознакомление собравшихся с услугами столичной службы занятости относительно улучшения взаимодействия между работодателями и сообществом лиц с инвалидностью.
Вопросы, вынесенные на рассмотрение:
Социальная интеграция людей с инвалидностью путем обеспечения доступа к занятости. Модель трудоустройства и занятости людей с инвалидностью.
Профессиональное обучение людей с инвалидностью по направлению службы занятости.
Взаимодействие центров занятости и МСЭК относительно обеспечения трудовой деятельности лиц с инвалидностью при формировании индивидуальной программы реабилитации. Единые подходы к заполнению индивидуальных программ реабилитации инвалидов.
Участники круглого стола:
представители Киевского городского отделения Фонда социальной защиты инвалидов,
Главного управления труда и социальной защиты населения исполнительного органа Киевсовета,
районных управлений труда и социальной защиты населения исполнительного органа Киевсовета,
региональной комиссии по вопросам деятельности предприятий и организаций общественных организаций инвалидов в г. Киеве,
Киевского городского центра работы с инвалидами, предприятия ГО «Центр социально-трудовой реабилитации инвалидов» г. Киева,
филиала «Центр профессионально-технической учебы инвалидов» предприятия «Центр социально-трудовой реабилитации инвалидов г. Киева,
медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК),
Киевской городской организации работодателей,
Киевской городской ассоциации работодателей,
заместители директоров – технологи райцентров занятости г. Киева,
специалисты Киевского городского центра занятости.
Адрес проведения:
г. Киев, ул. Старокиевская, 10-Г, бизнес-центр «Вектор», корпус А, 1 этаж, пресс-зал информагентства «Наш продукт».
Схема проезда здесь.
Регистрация СМИ:
Елена УШАКОВА
менеджер по связям с общественностью
тел. +380(44) 593-61-44
(050) 958-43-05
е-mail: о.ushakova@ianp.com.ua
Киевский городской центр занятости это:
10 районных центров занятости
Более чем 500 квалифицированных специалистов
Около 16 000 актуальных вакансий
Бесплатные услуги для безработных и работодателей