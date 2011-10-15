Грищенко увидел серьезный прогресс в переговорах с ЕС об ассоциации

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО отмечает существенный прогресс в переговорах с ЕС относительно соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли.

Об этом он сказал в эфире канала «Интер», отвечая на вопрос, не свидетельствуют ли резкие заявления представителей разных стран относительно дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, что переговоры о заключении соглашения об ассоциации оказались под угрозой срыва.

По словам министра, переговоры «продолжаются, и мы за последнее время достигли очень серьезного прогресса».

«Сегодня вполне очевидно, что соглашение об ассоциации само по себе не является подарком для Украины. Это соглашение, которое нужно и украинскому народу, украинской нации, Украинскому государству, но также и Европейскому Союзу», - подчеркнул он.

По словам К.ГРИЩЕНКО, на сегодняшний день «главное - это сконцентрироваться на том, чтобы завершить практически последнюю фазу этих переговоров с тем, чтобы выйти на договоренности, с которыми мы будем жить длительное время».

Он отметил, что в политической части соглашения есть несколько вопросов, которые Украина должна окончательно согласовать с ЕС.

«Но в целом эта работа продолжается. Она ценна как для нас, так и для Европы», - подчеркнул министр иностранных дел Украины.

На вопрос, состоится ли на следующей неделе визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель, К.ГРИЩЕНКО четко не ответил.

«Нам важно понимать, каким образом в Европе осознают нашу роль и наши возможности, особенно в условиях серьезного финансового кризиса, с которым сталкивается не просто Европа, но и весь мир, а также то, что может быть полезным с точки зрения сочетания наших реформаторских усилий с тем, что ожидает Европа от государства, которое пытается и будет заключать соглашение об ассоциации. Для этого нужен диалог на всех уровнях, включая политический, потому мы готовимся к контактам на самом высоком политическом уровне. Вопрос не в конкретной дате, вопрос в том, чтобы мы могли выйти из такого контакта с определенным ощущением реального прогресса с тем, чтобы договоренности, которые могут быть достигнуты относительно соглашения, были практическими, результативными и позволили нам фиксировать этот прогресс», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 12 октября дипломатические источники в ЕС сообщили о том, что лидеры ЕС рассматривают возможность отмены приглашения В.ЯНУКОВИЧУ посетить Брюссель 20 октября.

13 октября в дипломатических источниках ЕС сообщили, что лидеры Евросоюза планировали не отменить встречу с украинским Президентом, а использовать ее для того, чтобы донести важность соблюдения Киевом демократических стандартов.