Генсек Совета Европы уже прокомментировал приговор Тимошенко

Генеральный секретарь Совета Европы Торбйорн ЯГЛАНД считает, что политические решения должны оцениваться парламентом, а не судами.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе генсека Совета Европы, так он прокомментировал судебный приговор экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО.

«В демократии суждения о политических решениях должны быть оставлены парламенту и избирателям, а не судам», - заявил генсек Совета Европы.

Т.ЯГЛАНД выразил надежду, что предложенные недавно изменения к Уголовному кодексу Украины сделают невозможными такие судебные процессы в будущем.