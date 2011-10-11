Генсек Совета Европы уже прокомментировал приговор Тимошенко
13:34, 11 октября 2011Политика
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Надеется, что подобное не повторится
Генеральный секретарь Совета Европы Торбйорн ЯГЛАНД считает, что политические решения должны оцениваться парламентом, а не судами.
Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе генсека Совета Европы, так он прокомментировал судебный приговор экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО.
«В демократии суждения о политических решениях должны быть оставлены парламенту и избирателям, а не судам», - заявил генсек Совета Европы.
Т.ЯГЛАНД выразил надежду, что предложенные недавно изменения к Уголовному кодексу Украины сделают невозможными такие судебные процессы в будущем.
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