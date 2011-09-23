Европарламент отказался рассматривать критическую резолюцию по Украине

Конференция президентов Европейского парламента вновь не поддержала инициативу о рассмотрении на следующей пленарной неделе резолюции по Украине, сообщили Интерфаксу-Украина в группе Европейской народной партии, которая и выступила инициатором рассмотрения украинского вопроса в связи с делом экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. "Абсолютно точно не будет никакой резолюции", - сказал собеседник.

Таким образом, уже дважды конференция президентов (коллегиальный орган Европарламента, на котором согласовывается повестка дня пленарных заседания – Ред.) не поддержала такую инициативу. В этот раз против высказались либералы.

Эта политическая сила считает, что нет необходимости обсуждать украинский вопрос накануне саммита Восточного партнерства, который пройдет 29-30 сентября в Варшаве. Вместе с тем, в парламентских кругах уверены, что так или иначе, но украинский вопрос будет внесен на обсуждение.

Как сообщалось ранее, 8 сентября на конференции президентов ЕП было принято решение не выносить на рассмотрение критическую резолюцию по Украине, подготовленную в группе ЕНП, на первое пленарное заседание, но при этом оставили возможность для рассмотрения этого вопроса на второй пленарной неделе, которая пройдет с 26 по 29 сентября в Страсбурге.

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