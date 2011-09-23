Адвокат заметил улучшение здоровья Тимошенко - есть «блеск в глазах»

Состояние здоровья экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО несколько улучшилось.:

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил ее адвокат Николай СИРЫЙ:

«Я в последний раз был у нее во вторник. И, как мне показалось, состояние здоровья ее немного лучше – блеск в глазах, и немного такое лучшее настроение», - сказал он.

В свою очередь, присутствовавший народный депутат на пресс-конференции Украины Сергей СОБОЛЕВ назвал цинизмом заявления Пенитенциарной службы Украины о том, что Ю.ТИМОШЕНКО назначено какое-то специальное питание.

«Это заявление представителей стороны, которая удерживает госпожу ТИМОШЕНКО, выглядит цинично», - сказал он, отметив, что, учитывая те условия, которые он увидел во время посещения в СИЗО, утверждать о каких-то возможных изменениях в питании заключенных «большой цинизм».