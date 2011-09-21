Партия регионов отправит делегацию на съезд «Единой России»

Делегация представителей Партии регионов посетит предвыборный съезд партии власти «Единая Россия», который пройдет в Москве 23-24 сентября.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

В частности, в Москву приедут председатель фракции ПР в Верховной Раде Александр ЕФРЕМОВ, первый заместитель главы Партии регионов Владимир РЫБАК и народный депутат Леонид КОЖАРА. Согласно предварительной программе, В.РЫБАК выступит на съезде с речью.

По неподтвержденной информации, ожидается также приезд лидера Партии регионов Николая АЗАРОВА.

24 сентября в съезде «Единой России» планируется участие лидера партии, премьер-министр РФ Владимира ПУТИНА и Президента России Дмитрий МЕДВЕДЕВА. Также в ходе второго дня съезда состоится утверждение списка кандидатов в депутаты от партии «Единая Россия» на выборы в Государственную думу.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ по приглашению Д.МЕДВЕДЕВА осуществит рабочий визит в Москву.