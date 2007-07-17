Кинах не может завести своих депутатов в зал парламента - решение суда

Высший административный суд Украины отказал Партии промышленников и предпринимателей в кассационном обжаловании постановления Киевского апелляционного административного суда относительно “обнуления” списков “Нашей Украины”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе объединенных демократических сил со ссылкой на руководителя юридического департамента партии “Наша Украина” и представителя блока “Наша Украина” в суде Валерия КАРПУНЦОВА.

В.КАРПУНЦОВ напомнил, что ранее Киевский апелляционный административный суд также отказал ПППУ в апелляционном обжаловании постановления Печерского суда Киева, которое признало противоправной и отменило постановление ЦИК об отказе в “обнулении” списков.

“ПППУ окончательно утратила возможность манипулирования информацией, дезинформирования граждан Украины и получения каких-то политических дивидендов. Отныне они прекратят спекулятивные разговоры о своем возможном возобновлении в составе блока “Наша Украина” и возможности “завести” своих депутатов в зал парламента”, – отметил В.КАРПУНЦОВ.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля в Киеве прошел межпартийный съезд «Нашей Украины», делегаты которого, в частности, лишили депутатских полномочий парламентариев, которые были избраны от блока и вошли в коалицию.

Печерский райсуд Киева признал законным исключение из списка блока "Наша Украина" всех кандидатов в народные депутаты, которые не были избраны по результатам выборов в марте 2006 года.

16 июня Киевский апелляционный административный суд подтвердил решение Печерского райсуда и отказал ПППУ в рассмотрении апелляционной жалобы.

Пресс-служба Партии промышленников и предпринимателей заявила, что Высший административный суд Украины ориентировочно 17 июля рассмотрит дело относительно обнуления избирательного списка блока «Наша Украина» к выборам 26 марта 2006 года.