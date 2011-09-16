Коммунист нашел корень зла в газовых переговорах с Россией

Украине необходимо развивать отечественное производство для развития экономики и ликвидации внешнего долга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Луганске заявил народный депутат Украины от Коммунистической партии, второй секретарь ЦК Компартии Игорь АЛЕКСЕЕВ.

«Без реального запуска внутреннего производства, мы так и будем продолжать увеличивать внешний долг, брать подачки от мировых финансовых институций, в частности, Международного валютного фонда. Тем более, что все эти транши сопровождаются прямым вмешательством во внутренние дела Украины. К примеру, четкое условие о принятии пенсионной реформы – кабальной для наших пенсионеров, и втрое – повышение тарифов на газ для населения», - отметил политик.

Кроме того, он отметил, что сегодня руководство государства идет на уменьшение социальных выплат.

«У нас вызывает серьезные опасения намерение власти свернуть все социальные программы и попытка переложить экономические проблемы на плечи граждан», - отметил И.АЛЕКСЕЕВ.

По его мнению, сегодня невозможно сможем улучшить ситуацию в Украине без развития аграрного сектора.

«Сегодня практически уничтожен аграрный сектор промышленности. Не решаются проблемы села. Без создания условий для объединения пайщиков земли, крупнотоварные хозяйства эту проблему не смогут решить», - уверен он.

Кроме того, И.АЛЕКСЕЕВ подчеркнул острую необходимость для Украины выбрать вектор внешних партнерских отношений.

«Необходим четкий выбор вектора внешнеполитического сотрудничества. Со стороны мы получили четкие сигналы относительно перехода на прагматичные отношения. Мы убеждены, что вступление Украины в Таможенный союз является для Украины тем приоритетом, которые сможет вывести наше государства из плачевного экономического состояния», - уверен коммунист.

Народный депутат добавил, что в «газовых» отношениях с Россией Украине необходимо вести переговоры.

«Ни о каком разрыве договора не должно быть и речи. Корень всей проблемы - в украинских олигархах, которые думают только о собственной выгоде. Хотя Украина обладает сегодня теми запасами газа, которых хватило бы для обеспечения жителей – около 20 млрд. кубометров», - отметил И.АЛЕКСЕЕВ.