Московский патриарх прибыл в Луганск

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ прибыл с визитом в Луганск.

Как передает корреспондент УНИАН, в 18.45 самолет приземлился в Луганске. В аэропорту патриарха встретили председатель Луганской облгосадминистрации Владимир ПРИСТЮК, городской голова Луганска Сергей КРАВЧЕНКО, председатель Луганского областного совета Валерий ГОЛЕНКО, а также митрополит Луганский и Алчевский ИОАННИКИЙ и духовенство Украинской православной церкви Московского патриархата.

«Я прибыл в Луганск с пастырским визитом. Я впервые в Луганске. Ваш город – это то место, где куется и ковалось промышленное благополучие Украины. Здесь были трудные времена, когда не было церквей и епархий. Но люди сохранили православную веру в своих сердцах», - сказал патриарх КИРИЛЛ.

После приветственного слова предстоятель РПЦ отправился во Владимирский кафедральный собор, где планируется обращение с пастырским словом к прихожанам.

В свою очередь, председатель Луганской облгосадминистрации В.ПРИСТЮК высказал свое мнение о визите. Как сообщает пресс-служба ОГА, он сказал: «Мы все вместе должны много работать, чтобы возрождать нравственность. И естественно, приезд патриарха и его литургия направлены на то, чтобы помочь людям, сказать им нужные слова, дать ответы».

*** Предыдущий визит патриарха КИРИЛЛА в Украину состоялся в конце июля этого года и был посвящен празднованию Дня Крещения Руси.