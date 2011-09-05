Тимошенко выразила соболезнования Меркель

Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО выразила соболезнования канцлеру Германии Ангеле МЕРКЕЛЬ в связи со смертью ее отца.

Об этом сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я была очень огорчена, когда узнала, что Ваш отец ушел из жизни. Я выражаю Вам и Вашей семье мои искренние соболезнования и молюсь за Вас. Ваш отец был человеком веры, принципов и преданно служил Богу. Я восторгаюсь его мужеством, как человеком, который принял вызов Дитриха Бонхеффера, прожив жизнь подобную Христу, распространяя слова Бога на Востоке. Я уверена, что на протяжении всей своей жизни он гордился Вашими достижениями. В эту трудную минуту я думаю о Вас и Вашей семье и молюсь за Вас", - говорится в соболезновании.

Отец А.МЕРКЕЛЬ Хорст Каснер умер 2 сентября на 86-ом году жизни.