Тимошенко - Кирееву: Господин судья, вы преступник

Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ удовлетворил 2 из 8 ходатайств защиты Юлии ТИМОШЕНКО, которые касались необходимости истребования судом документов для доказательства отсутствия состава преступления в действиях экс-премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, суд согласился истребовать контракты, заключенные в 2006 году между НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго», а также бухгалтерскую справку НАК «Нафтогаз Украины» о цене на природный газ для технических нужд.

«Господин судья, вы сегодня скрываете истину по делу, не приобщая аудит компании Эрнст энд Янг и контракты, которые свидетельствуют о цене на технический газ. Вы преступник, соучастник фальсификации дела, и вы человек, который сегодня сознательно скрывает истину в этом судебном процессе», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, реагируя на решение судьи по поводу ходатайств ее защиты.

Экс-премьер в очередной раз заявила о заказном характере ее уголовного преследования. «НЕЧВОГЛОД, ХОРОШКОВСКИЙ, прокуроры, которые здесь сидят, ЯНУКОВИЧ, вы лично плюс «РосУкрЭнерго», которое сегодня представлено во всех органах власти. Вы одна преступная группировка», - сказала она.

«То, что прокуроры хотят скрыть бухгалтерские документы, свидетельствует о том, что фальсификация дела происходила сознательно, и что они присутствуют в этом судебном заседании исключительно для того, чтобы давать суду сигналы, что приобщать, что нет, для того, чтобы эту фальсификацию сохранить», - подчеркнула экс-премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО также попыталась внести заявление о преступлении прокуроров по факту препятствования установлению истины в судебном процессе. Однако председательствующий по делу судья Р.КИРЕЕВ снова напомнил ей, что она должна делать заявления в предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом порядке, то есть стоя. «Я хочу, чтобы прокуроры знали, завтра официальное заявление о преступлении будет передано», - заявила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня защита Ю.ТИМОШЕНКО просила суд истребовать у НАК «Нафтогаз Украины», Генеральной прокуратуры и у компании «РосУкрЭнерго» 8 документов, которые подтверждают отсутствие оснований для возбуждения уголовного дела в отношении экс-премьера и состава ее преступления.

В частности, речь идет об истребовании у НАК «Нафтогаз Украины» контрактов на поставку газа для технических нужд в 2008 и 2009 годах, отчета компании Эрнст энд Янг об анализе финансово-хозяйственной деятельности НАК «Нафтогаз Украины», двух протоколов заседания правления компании НАК «Нафтогаз Украины». Кроме того, защита Ю.ТИМОШЕНКО просила суд истребовать в Генеральной прокуратуре 14 томов приложений к письму СБУ, в котором поручается Генеральной прокуратуре провести расследование по газовым соглашениям 2009 года.

Защита Ю.ТИМОШЕНКО также считает необходимым истребовать бухгалтерскую справку НАК «Нафтогаз Украины» о цене на технический газ в 2009 году, а также у компании «РосУкрЭнерго» - контракты о закупке природного газа в 2006-2010 годах.