В УНИАН - срочный брифинг жены Луценко

Сегодня в 15.30 в информационном агентстве УНИАН (ул. Крещатик, 4) состоится срочный брифинг Ирины ЛУЦЕНКО на тему "Смертельная опасность угрожает жизни Юрия ЛУЦЕНКО. Заключение врачей".

Как сообщает пресс-служба политической партии «Народная Самооборона», на брифинге будут представлены все медицинские заключения ведущих врачей.

Аккредитация на месте по редакционным удостоверениям.