В УНИАН - срочный брифинг жены Луценко
11:48, 01 сентября 2011Политика
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Представит заключения ведущих врачей
Сегодня в 15.30 в информационном агентстве УНИАН (ул. Крещатик, 4) состоится срочный брифинг Ирины ЛУЦЕНКО на тему "Смертельная опасность угрожает жизни Юрия ЛУЦЕНКО. Заключение врачей".
Как сообщает пресс-служба политической партии «Народная Самооборона», на брифинге будут представлены все медицинские заключения ведущих врачей.
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