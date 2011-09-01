Министр РФ о дискуссии с Украиной: Милые бранятся - только тешатся

Минэнерго РФ исключает возможность прекращения транзита газа через территорию Украины в Европу в связи со спорами о цене газа для Украины.

Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО на встрече со студентами Московского энергетического института, передает РИА «Новости».

«С учетом сегодняшнего уровня политической дискуссии, интеграции политических процессов между Россией, Украиной и Европой, мы исключаем возможность более жесткого сценария по прекращению транзита газа»,- сказал министр.

Он отметил, что не видит предпосылок для газового конфликта, подобного случившемуся зимой 2009 года. Есть перепалка по поводу справедливой цены. «Очень важно, чтобы исполнялись договоренности, и поставки газа осуществлялись беспрепятственно в соответствие с транзитным контрактом», - сказал он.

С.ШМАТКО отметил, что РФ и Еврокомиссия создали механизм раннего предупреждения о возможных чрезвычайных ситуациях, который будет совершенствоваться. «По поводу сегодняшних переговоров и перепалок - я оптимист по натуре... Есть такая фраза: «Милые бранятся - только тешатся». Нам бы так и хотелось называть нашу дискуссию (с Украиной)»,- сказал С.ШМАТКО.

Как сообщал УНИАН, Украина неоднократно заявляла о необходимости изменения формулы цены на поставляемый Россией газ. Было проведено несколько раундов безрезультатных переговоров.

Сегодня, 1 сентября, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина сделает еще одну попытку по переговорам с Россией о снижении цены на газ.

«Еще раз подчеркиваю, что, не смотря на то, что звучит от нашей дружественной России, которую мы очень ценим, и с которой мы очень хотим строить абсолютно нормальные равноправные дружеские экономические интеграционные отношения, мы еще раз попытаемся договориться. Если этого не произойдет, то, безусловно, вся ответственность за последствия ляжет на тех руководителей, которые не хотят прислушиваться к нашим аргументам», - сказал Н.АЗАРОВ.

Напомним, 31 августа Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что удивлен позицией руководства Украины по вопросу о цене на газ, и назвал подход украинских властей к этой проблеме иждивенчеством.

«Они все время просят о послаблениях. Мне показалось, что мы сделали понятное предложение: если вы хотите скидку на газ, вы должны стать частью интеграционного пространства. Либо, если вы этого не хотите, то вы делаете нам коммерческое предложение, выгодное России, например, такое, как предложение (от Беларуси) продать газотранспортную систему», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.