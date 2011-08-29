Киреев продолжает выгонять из зала людей, просящих читать громче
Следом за Бирюком ушла Покальчук
Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ удалил из зала заседание депутата Ривненского городского совета Ольгу ПОКАЛЬЧУК до завершения судебного процесса над экс-премьером Юлией ТИМОШЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, судья мотивировал соответствующее решение тем, что О.ПОКАЛЬЧУК нарушала порядок в зале судебного заседания.
Депутат Ривненского горсовета требовала от Р.КИРЕЕВА громче читать материалы уголовного дела, но он продолжал монотонно и тихо объявлять документы. О.ПОКАЛЬЧУК считает, что таким образом судья демонстрирует неуважение к людям, которые пришли в судебный зал, чтобы наблюдать за заседанием по рассмотрению дела Ю.ТИМОШЕНКО.
Как сообщал УНИАН, сегодня Р.КИРЕЕВ удалил из зала заседаний народного депутата Льва БИРЮКА («БЮТ-Батькивщина») после того, как тот попросил судью громче читать материалы дела.
«Вы нас не уважаете и относитесь, как к баранам. Ничего же не слышно», - выкрикнул Л.БИРЮК с места, за что и был удален из заседания.