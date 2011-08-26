В Запорожье реконструировали памятник жертвам Голодомора

Общественность Запорожья добилась возобновления реконструкции памятника жертвам Голодомора и сталинизма, установленного в Запорожье в сквере на проспекте Ленина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Обновления страны», по словам координатора «ОС» в Запорожье Дмитрия ХАРЬКОВА, объект будут сдавать уже завтра.

«Благодаря усилиям запорожских организаций «Обновления страны» и «Национальной памяти», личному вмешательству в ситуацию с памятным знаком координатора Общественной инициативы «Обновление страны» Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, народного депутата Андрея ПАРУБИЯ городские власти Запорожья реконструировали памятный знак «Жертвам Голодомора и сталинизма», - сообщил он.

При этом Д.ХАРЬКОВ отметил, что еще в понедельник памятный знак был практически демонтирован. «Сегодня же все строительные работы уже завершены. Реконструкция проведена с использованием старых материалов, но заменена конструкция крепления гранитных плит на более долговечную», - сказал Д.ХАРЬКОВ.

В сообщении напоминается, что городские власти Запорожья долго медлили с реконструкцией вышеупомянутого памятного знака, ссылаясь на отсутствие денег.

Как сообщал УНИАН, ранее народный депутат, заместитель председателя политсовета партии «Наша Украина» А.ПАРУБИЙ обращался к городскому председателю Запорожья с требованием объяснить, почему памятный знак «Жертвам Голодомора и сталинизма» в городе долгое время находится на реконструкции, и просил сообщить о сроках завершения реконструкции.

Основанием для такого обращения было заявление «Обновления страны» и «Национальной памяти», активисты которых обеспокоены ситуацией вокруг памятного знака жертвам Голодоморов 1932-33 годов, установленного в Запорожье в сквере на проспекте Ленина.