В Житомире создали Комитет сопротивления диктатуре

В Житомирской области 11 организаций оппозиционных партий создали Комитет сопротивления диктатуре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Житомирской областной организации ВО «Батькивщина» Сергей ПАШИНСКИЙ сообщил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, протокол о создании комитета подписали представители 11 областных организаций партий: ВО "Батькивщина", ВО "Свобода", партии "Реформы и порядок", Народного Руха Украины, партий "Украинская платформа", "УДАР", УРП "Собор", партий "Гражданская позиция", "За Украину!", «Фронт Змін» и "Партии защитников Отечества".

«Комитет открыт к сотрудничеству с общественными организациями, мы их призываем приобщиться», - сказал С.ПАШИНСКИЙ.

Заявление новосозданного комитета зачитал председатель Житомирской областной организации политической партии "Фронт Змін" Геннадий ЗУБКО. В документе сказано, что Житомирский областной Комитет сопротивления диктатуре требует от власти немедленно освободить всех политических узников, возобновить открытые судебные разбирательства политических дел и вернуть судебную систему Украины в правовое русло.

По словам Г.ЗУБКО, основными задачами комитета являются «сохранение демократических ценностей, завоеванных в Украине, и противодействие тем политическим репрессиям, которые скрываются под эгидой борьбы с коррупцией».

Участники пресс-конференции - члены Комитета сопротивления диктатуре - также сообщили о намерении провести 24 августа в Житомире праздничный митинг к 20-й годовщине Независимости Украины, на котором будет выдвинуто требование к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ прекратить политические репрессии.