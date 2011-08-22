Как это делалось в Одессе: отпустили из суда и сразу посадили снова

Решением Приморского райсуда Одессы бывший заместитель директора юридического департамента Одесского горсовета Максим БОЛДИН сегодня в зале суда был освобожден из-под стражи.

Об этом УНИАН сообщил адвокат бывшего чиновника Сергей МАКОВЕЦКИЙ.

«Суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде. Однако после выхода из зала заседаний его повторно задержали сотрудники правоохранительных органов. Так что сейчас я присутствую на следственных действиях», - добавил адвокат.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Одесской области сообщила о задержании 17 августа экс-заместителя директора юридического департамента Одесского горсовета М.БОЛДИНА.

В пресс-службе также отрицали политическую подоплеку преследования и арестов некоторых чиновников из команды экс-мэра Одессы Эдуарда ГУРВИЦА.

Взятие М.БОЛДИНА под стражу в прокуратуре мотивировали расследованием «уголовного дела по факту завладения коммунальным имуществом бывшими должностными лицами Одесского городского совета, согласно преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах)».

В частности, следователи подозревают экс-замдиректора «в соучастии в незаконном завладении 23 объектами коммунальной собственности, расположенными в историческом центре Одессы, чем нанесен материальный ущерб территориальной общине на сумму свыше 37 млн. грн.», - пояснили в прокуратуре.

Ранее, 16 июня, был задержан экс-начальник Представительства по управлению коммунальной собственностью Одесского горсовета Эдуард СМОЛЯР, которого пригласили в облпрокуратуру в качестве свидетеля по одному из расследуемых дел, но из прокуратуры он уже не вышел – был задержан в качестве подозреваемого по делу, возбужденному согласно признакам ч.5. ст.191 УК Украины.

Э.СМОЛЯР баллотировался кандидатом в депутаты Одесского горсовета на местных выборах-2010 от партии «УДАР», возглавляемой Виталием КЛИЧКО.

Представители команды экс-мэра Одессы Э.ГУРВИЦА расценивают происходящее как очередной акт сведения счетов представителей партии власти с политическими оппонентами.