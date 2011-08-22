"Батькивщина": Янукович запугивает свидетелей по делу Тимошенко

В партии «Батькивщина» считают, что увольнение Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ Татьяны КОРНЯКОВОЙ с должности заместителя министра является доказательством его прямого вмешательства в «судилище» над Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы партии.

«В.ЯНУКОВИЧ прибегнул к прямой репрессии против Т.КОРНЯКОВОЙ. Ее увольнение с работы президентским указом выглядит и как прямая угроза со стороны режима другим свидетелям, подавляющее большинство которых дали показания в пользу Ю.ТИМОШЕНКО», - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что «во время так называемого судебного процесса Т.КОРНЯКОВА признала, что Ю.ТИМОШЕНКО не нарушала закона при заключении газовых соглашений в 2009 году. Тогда администрация президента, как это было доказано расследованием "Украинской правды", пыталась задним числом откорректировать эти показания или навязать свою интерпретацию».

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЯНУКОВИЧ уволил Т.КОРНЯКОВУ с должности заместителя министра топлива и энергетики Украины.