Герман: Тимошенко дали страшную роль

Советник Президента Украины по гуманитарным вопросам Анна ГЕРМАН считает, что «всю эту историю» с бывшим премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО используют «те силы», которые разрабатывали сценарий скандала с «кольчугами» при Президенте Леониде КУЧМЕ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

«Я думаю, что всю эту историю с Юлией ТИМОШЕНКО очень хорошо использовали те силы, которые хотят повторить историю с «кольчугами». Я не знаю, осознает ли Юлия Владимировна уже, какую страшную роль в судьбе Украины ей выписали, и которую она, уже припертая к стене, должна уже выполнять. Потому что тот, кто разрабатывал этот сценарий, прекрасно знал, как все это будет происходить. Он знал, что Ю.ТИМОШЕНКО будет спасаться всеми способами», - сказала А.ГЕРМАН.

Она подчеркнула, что обращение Ю.ТИМОШЕНКО за защитой к европейским странам было прогнозируемым, и от этого пошатнется доверие Запада к Украине. «И это должно было дать тот эффект, чтобы отвратить Украину от евроинтеграции. Вся задумка всей этой истории была очень простой – повернуть европейское направление Украины, по которому она идет, в другую сторону. И ослабленную Украину в лице ослабленной власти толкнуть в другую сторону. И Юлия ТИМОШЕНКО очень примитивно на этот крючок попала. Мне жаль ее. Потому что я не знаю, осознает ли она, как страшно будет использовано ее имя для уничтожения Украины», - заявила А.ГЕРМАН.

В то же время она выразила надежду, что западные страны уже начинают осознавать, что евроинтеграция Украины важна и что процесс против Ю.ТИМОШЕНКО не должен мешать европейской интеграции Украины.

Как сообщалось, в 2001 году, после того, как фрагменты пленок экс-майора Николая МЕЛЬНИЧЕНКО попали в американские спецслужбы, Украину обвинили в продаже радарных станций «Кольчуга» Ираку. Между тем позже США признали, что обвинения были ошибочными.