Бригинец: люди Ющенко готовят переход в Партию регионов

Партия «Наша Украина» демонтировала свои палатки, которые были установлены возле Печерского районного суда Киева в начале августа в рамках акции протеста оппозиции против ареста лидера партии «Батькивщина», экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата Киевсовета из фракции «БЮТ-Батькивщина» Александра БРИГИНЦА.

«Думаю, это "самодеятельность" некоторых сторонников экс-президента внутри партии. Но уже то, что они осмелились отстраниться от присутствия в лагере, говорит о возможности очередных расколов «Нашей Украины». И следовательно, о возникновении новой политсилы”, - сказал А.БРИГИНЕЦ, комментируя демонтаж двух палаток «Нашей Украины».

А.БРИГИНЕЦ предположил, что новая политическая сила объединится с Партией регионов, а место в избирательном списке получит нынешний почетный председатель «Нашей Украины», бывший Президент Виктор ЮЩЕНКО.

В подтверждение своих слов депутат напомнил событиях, которые произошли до демонтажа палаток: разговоры о планах возвращения В.ЮЩЕНКО в активную политическую деятельность, острая критика В.ЮЩЕНКО, в том числе и в Печерском суде, против Ю.ТИМОШЕНКО, заявление Комитета сопротивления диктатуре о том, что в случае сохранения в составе «Нашей Украины» В.ЮЩЕНКО, эта партия будет исключена из состава Комитета.

В свою очередь, в комментарии УНИАН пресс-служба «Нашей Украины» объяснила, что решение свернуть палатки на Крещатике не является политическим. В пресс-службе отметили, что партия и в дальнейшем будет принимать участие в акциях протеста против политических преследований и судебного произвола в рамках Комитета сопротивления диктатуре, а также самостоятельно.

«Сейчас необходимо применять новые, более эффективные методы борьбы с преступным режимом, в частности, проводить мобилизационную кампанию в областях. Именно этим сейчас занимается партия», - подчеркнули в партии.

Пресс-служба добавила, что в случае обострения ситуации, «Наша Украина» возобновит пикетирование суда и органов власти.