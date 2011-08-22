Тимошенко заметила в материалах своего дела «фальшивые бумаги»

Защита экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО выявила несоответствие в материалах дела, которые зачитываются судьей Родионом КИРЕЕВЫМ, и фотокопиями, которые были предоставлены защите.

Об этом сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"Вас не настораживает, что ваш документ имеет предписания, не отвечающие тем, которые имеются у нас? Вас как судью должно это хоть немножечко волновать, откуда после передачи материалов дела в суд на них появились пометки. Это говорит о факте фальсификации", - заявила на заседании суда Ю.ТИМОШЕНКО после оглашения судьей Р.КИРЕЕВЫМ одного из письменных доказательств в деле.

Ю.ТИМОШЕНКО попросила судью представить этот документ для ознакомления стороне защиты, но судья ответил, что все ходатайства и обращения стороны защиты будут рассматриваться после исследования доказательств по делу.

"Это беспрецедентные нарушения, которые не совместимы с нормальным рассмотрением дела", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.