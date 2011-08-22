Ляшко говорит, что в Виннице на него напал «базарный рэкетир»

Сегодня, 22 августа, в Виннице на Привокзальном базаре старший контролер базара напал на народного депутата Украины, лидера Радикальной партии Олега ЛЯШКО.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Радикальной партии.

По их данным, контролер силой пытался помешать О.ЛЯШКО и его единомышленникам пройти по рядам рынка, чтобы пообщаться с простыми людьми.

«Несмотря на нанесенные телесные повреждения, Олег ЛЯШКО не прекращал работать. Десятки винничан, свидетелей дерзкого бандитского нападения, ринулись защищать ЛЯШКО», - информирует пресс-служба.

В свою очередь О.ЛЯШКО заявил, что "это покушение на меня совершено по указанию преступной власти, которая нас боится, потому что базарный рэкетир, поднявший на меня руку, аргументировал свое поведение тем, что рынок частный».

«Так владельцы базаров, которые обдирают торговцев высокими ценами за место, препятствуют патриотам своей Отчизны. Но никакое сопротивление не остановит меня и других людей, которые хотят радикально изменить ситуацию и поднять Украину с колен", - сказал О.ЛЯШКО.