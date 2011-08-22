Киреев выгнал одного из адвокатов Тимошенко

Печерский районный суд Киева отстранил адвоката Николая ТИТАРЕНКО от защиты экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО во время рассмотрения дела о подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ.

Свое решение он обосновал тем, что Н.ТИТАРЕНКО неоднократно отказывался выполнять распоряжения суда и таким образом проявлял неуважение к суду.

Кроме того, в решении суда указывается, что Н.ТИТАРЕНКО неоднократно нарушал установленный в судебных заседаниях порядок.

Судья Р.КИРЕЕВ в своем решении предложил Киевской дисциплинарной комиссии адвокатов обратить внимание на недопустимость действий Н.ТИТАРЕНКО, которые не корреспондируются с адвокатской деятельностью.

Как сообщал УНИАН, перед принятием решения об отстранении Н.ТИТАРЕНКО, Р.КИРЕЕВ отмечал, что он отказывался выполнять распоряжения председательствующего в суде и пытался затянуть рассмотрение дела. В частности, адвокат стоя объявлял свои требования к судье.

Вместо этого другой адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ отметил, что нет ни одного нормативного акта, который бы запрещал адвокату стоять во время заседания суда, а потому оснований для отстранения Н.ТИТАРЕНКО не существует.