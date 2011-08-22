Тимошенко просит у Киреева несколько дней

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО просит предоставить ей и ее защитникам 3-4 дня для ознакомления с материалами уголовного дела для того, чтобы подготовиться для дачи показаний на суде.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким заявлением Ю.ТИМОШЕНКО выступила сегодня в начале заседания суда после того, как судья Родион КИРЕЕВ обратился к ней с предложением дать показания по этому делу.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что фактически у нее был только один день для ознакомления с материалами и подготовке к даче показаний, поскольку адвокатов пустили в СИЗО только в пятницу, 19 августа. «Поэтому я объявляю ходатайство дать мне и моим защитникам 3-4 рабочих дня для того, чтобы завершить соответствующую работу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она отметила, что не может самостоятельно подготовиться к даче показаний, поскольку в СИЗО нет необходимого объема материалов уголовного дела. «Поэтому я прошу объявить перерыв», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.