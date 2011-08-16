Турчинов: с ПР сливается не "Сильная Украина", а Тигипко лично

Заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ считает, что нет объединение партии «Сильная Украина» с Партией регионов, а есть лишь персональное решение лидера «Сильной Украины» Сергея ТИГИПКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня в интервью журналистам.

«Нет никакого объединения партий. Есть объединение господина Сергея ТИГИПКО с Партией регионов. Я думаю, что это присоединение только Сергея ТИГИПКО, это его персональное решение», - сказал А.ТУРЧИНОВ, добавив при этом: «Я не думаю, что члены партии, если они были в «Сильной Украине», будут как этакие зомби идти на заклание в Партию регионов. Я убежден, что эти люди имеют свою позицию».

Также А.ТУРЧИНОВ не исключает, что это решение может быть оформлено решением съезда «Сильной Украины». «Но я убежден, что те люди, которые голосовали за Сергея ТИГИПКО, вряд ли они в восторге от такого решения. Хотя при вхождении в правительство было понято, что перспективы как отдельной политической силы у этой структуры нет», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 августа, лидер Партии регионов, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что «Сильная Украина» объединяется с Партией регионов.

Он отметил, что партии объединяются с целью консолидации усилий при проведении в Украине реформ.