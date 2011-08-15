Дело Тимошенко: прокурор записала показания 2 свидетелей в свой актив

В Генеральной прокуратуре считают, что сегодняшние показания двух свидетелей по делу Юлии ТИМОШЕНКО подтвердили факт принятия экс-премьер-министром единоличного решения во время заключения газовых соглашений 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры.

В частности, как говорится в сообщении, сегодня во время рассмотрения уголовного дела по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО были заслушаны показания свидетелей Александра ШЛАПАКА (бывшего заместителя главы Секретариата Президента) и Владимира НАГРЕБЕЛЬНОГО (заместителя директора Института государства и права имени Корецкого).

Как отметили в ГПУ со ссылкой на государственного обвинителя Лилию ФРОЛОВУ: «В.НАГРЕБЕЛЬНЫЙ подтвердил те свидетельские показания, которые были даны им на стадии досудебного следствия, но более расширенные».

А.ШЛАПАК также дал свидетельские показания, аналогичные тем, которые были на стадии досудебного следствия, добавили в Генпрокуратуре.

«Эти свидетельские показания подтвердили факт принятия Ю.ТИМОШЕНКО единоличного решения во время заключения газовых соглашений 2009 года», - подсуммировали в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, заместитель директор Института государства и права имени Корецкого В.НАГРЕБЕЛЬНЫЙ заявил на судебном заседании, что считает директивы премьера председателю НАК "Нафтогаз" Олегу ДУБИНЕ на переговоры относительно подписания газового соглашения с ОАО с "Газпром" способом реализации полномочий премьер-министра.

В.НАГРЕБЕЛЬНЫЙ, кроме того, подчеркнул, что заключенные газовые контракты с Россией являются правомерными.

Между тем А.ШЛАПАК сказал, что долг «РосУкрЭнерго" в размере 1,7 млрд. дол. не был причиной возникновения газового кризиса между Россией и Украиной

По мнению А.ШЛАПАКА, все отношения между «Газпромом» и «РосУкрЭнерго» не имеют никакого отношения к делу, которое рассматривается в суде. А поэтому, убежден он, не нужно втягивать «РосУкрЭнерго» в этот процесс в качестве третьей стороны.