Суд начал допрос Шлапака

Печерский районный суд Киева, который сегодня рассматривает уголовное дело экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, закончил допрос свидетеля - заместителя директора Института государства и права НАН Украины им. Корецкого Владимира НАГРЕБЕЛЬНОГО и начал допрос бывшего первого заместителя главы Секретариата Президента Александра ШЛАПАКА.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ разъясняет свидетелю А.ШЛАПАКУ его права и обязанности.