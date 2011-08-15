Суд начал допрос Шлапака
13:09, 15 августа 2011Политика
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Киреев объяснил права и обязанности
Печерский районный суд Киева, который сегодня рассматривает уголовное дело экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, закончил допрос свидетеля - заместителя директора Института государства и права НАН Украины им. Корецкого Владимира НАГРЕБЕЛЬНОГО и начал допрос бывшего первого заместителя главы Секретариата Президента Александра ШЛАПАКА.
Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ разъясняет свидетелю А.ШЛАПАКУ его права и обязанности.
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