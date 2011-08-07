Адвокат Тимошенко обжаловал ее арест

Адвокат экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ в воскресенье почтовой связью направил в Апелляционный суд Киева жалобу на постановление Печерского районного суда Киева об изменении для его подзащитной меры пресечения из подписки о невыезде на арест.

«Сегодня мы отправили по почте жалобу», - цитирует адвоката пресс-служба Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.СУХОВ также отметил, что в связи с выходными днями в суде не смог получить новое разрешение на встречу с экс-премьером в следственном изоляторе.

«У меня было лишь одно разрешение, которым я воспользовался в пятницу, 5 августа», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 5 августа председатель в судебном процессе по рассмотрения уголовного дела Ю.ТИМОШЕНКО судья Печерского районного суда города Киева Родион КИРЕЕВ удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении для экс-премьера меры пресечения из подписки о невыезде на взятие под стражу из-за высказывания якобы "неуважения к свидетелям и суду, системные нарушения порядка в зале, препятствие в установлении истины".

Ю.ТИМОШЕНКО с 5 августа находится в Киевском следственном изоляторе на Лукъяновке.