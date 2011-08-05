У Могилева дали понять, что Черновецкому - как с гуся вода

Законодательством Украины прямо не запрещено иметь гражданство другого государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила начальник отдела гражданства Государственного департамента по делам гражданства, эмиграции и регистрации физических лиц Министерства внутренних дел Украины Ирина ФАДЕЕВА во время круглого стола на тему: «Двойное гражданство в Украине – жизненная необходимость или угроза национальной безопасности?» в Киеве.

«У нас просто другое гражданство не признается», - сказала И.ФАДЕЕВА.

По ее словам, невозможно уволить чиновника, даже государственного служащего высокого ранга, который имеет двойное гражданство, поскольку это четко не определено в украинском законодательстве. Даже если будет доказано, что должностное лицо имеет еще одно гражданство, добавила И.ФАДЕЕВА.

В свою очередь, первый заместитель директора Департамента паспортной работы и гражданства Государственной миграционной службы Украины Татьяна НИКИТИНА подчеркнула, что на сегодняшний день в стране нет официальной статистики по количеству лиц, которые имеют двойное гражданство. По ее словам, такой статистики «нет, и в принципе быть не может, потому что это информация, которой владеет сам гражданин».

Т.НИКИТИНА отметила, что государственные органы Украины могут обратиться с запросом к другим странам по поводу установления гражданства того или иного лица.

По словам Т.НИКИТИНОЙ, практика показывает, что, «как правило, в предоставлении такой информации отказывают, поскольку по законодательству этих стран эта информация принадлежит к информации персонального характера, которая защищается государством».

«Проверить эти факты практически никогда невозможно», - подчеркнула она.

Т.НИКИТИНА сообщила, что специалисты готовят законопроект, которым планируется урегулировать вопрос о двойном гражданстве. Она добавила, что в 2010 году такой законопроект уже был разработан и даже принят парламентом в первом чтении, но так и не был принят в целом.

Отвечая на вопрос, создается ли угроза национальной безопасности Украины в связи с тем, что чиновник может иметь двойное гражданство, И.ФАДЕЕВА отметила: «Да, это, наверное, представляет опасность, если высокие посты занимают люди, которые имеют двойное гражданство». Она напомнила, что эти люди имеют, в частности, доступ к секретной информации, к документам, которые составляют государственную тайну.