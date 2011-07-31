Азаров приедет на похороны шахтеров

Сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ посетит с рабочей поездкой Донецкую область.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации.

В сообщении отмечается, что Н. АЗАРОВ в рамках рабочей поездки посетит в городе Макеевке шахту им. Бажанова, где 29 июля произошло обрушение копра скипового ствола, что привело к гибели людей. Также премьер-министр посетит больницу, где находятся пострадавшие в результате этой аварии.

Также глава Кабмина примет участие в траурной церемонии - большинство погибших на шахте «Суходольская-Восточное» похоронят 31 июля в г. Молодогвардейске и на кладбищах шахтерских поселков.

Программой поездки Н.АЗАРОВА в Донецкую область также предусмотрена его встреча с журналистами.