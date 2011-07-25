Янукович выразил соболезнования председателю КНР

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики ХУ Цзиньтао в связи с человеческими жертвами в результате железнодорожной катастрофы в провинции Чжецзян.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«От имени народа Украины и от себя лично прошу передать глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», - сказано в соболезновании.

Как сообщал УНИАН, 23 июля в 20.50 по местному времени в восточно-китайский провинции Чжецзян в Китае столкнулись пассажирские поезда, которые следовали в попутном направлении. В результате у одного поезда сошли с рельсов первые четыре вагона, у другого - 15-й и 16-й вагоны. Два вагона упали с моста. Высота моста, по словам очевидцев, составляет 20-30 метров. Каждый из вагонов экспресса вмещает около 100 пассажиров.

Жертвами катастрофы стали 38 человек, 211 получили травмы.