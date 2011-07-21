Тимошенко не знает, что делать - её адвокаты к процессу не готовы

Лидер партии "Батькивщина", бывшая премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ее новые адвокаты ознакомились с материалами только двух из 16 томов возбужденного в отношении нее уголовного дела

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО написала на своей странице в социальной сети Twitter.

"Завтра опять судилище. Адвокаты успели ознакомиться за трое суток с двумя томами из 16. Они к процессу не готовы", - написала Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер также обратилась к своим друзьям по социальной сети за помощью. "Прошу вашего совета. Как действовать?", - спросила она.

Как сообщал УНИАН, 18 июля судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ принял решение об устранении Сергея ВЛАСЕНКОО от защиты по делу, возбужденному по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО в превышении власти во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. Такое решение судья принял в связи с систематическим нарушением С.ВЛАСЕНКО установленного порядка ведения судебного заседания.

В то же время суд разрешил привлечь к защите Ю.ТИМОШЕНКО новых адвокатов – Николая СИРОГО и Александра ПЛАХОТНЮКА.

Ю.ТИМОШЕНКО и ее адвокаты требовали от суда предоставить им два месяца для ознакомления с материалами уголовного дела по газовым соглашениям 2009 года, но суд дал им только три дня – до 22 июля.