Адвокат заявляет, что Иващенко в СИЗО может умереть

Адвокаты бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО в очередной раз просят суд освободить его из-под ареста в связи с резким ухудшением состояния здоровья и невозможностью лечиться в условиях следственного изолятора.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим ходатайством сегодня во время судебного заседания Печерского районного суда Киева к председательствующему на процессе судье Сергею ВОВКУ обратился адвокат В.ИВАЩЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО.

Он напомнил, что В.ИВАЩЕНКО уже почти 11 месяцев содержится под стражей и за это время он очень заболел.

Адвокат отметил, что 29 июня суд поручил главному врачу Киевской больницы скорой медицинской помощи провести всестороннее обследование В.ИВАЩЕНКО, в частности у эндокринолога, онколога и стоматолога. По словам Б.НЕЧИПОРЕНКО, в ответе главный врач отмечает, что медицинское заведение, которое он возглавляет, не имеет соответствующих возможностей для проведения таких обследований.

В связи с этим Б.НЕЧИПОРЕНКО отметил, что из-за отсутствия возможности в условиях СИЗО и больницы скорой помощи предоставить В.ИВАЩЕНКО адекватную медицинскую помощь дальнейшее содержание его под стражей «является нецелесообразным, негуманным».

«А при дальнейшем пребывании ИВАЩЕНКО в тюремных условиях в лучшем случае он может стать инвалидом, в худшем - умереть», - отметил Б.НЕЧИПОРЕНКО.

Сам В.ИВАЩЕНКО поддержал ходатайство адвоката и, обращаясь в суд, напомнил, что недавно был прецедент, когда Киевский апелляционный суд освободил на подписку о невыезде в связи с ухудшением состояния здоровья бывшего председателя Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО.

«Почему ко мне такое эксклюзивное отношение? В чем я такой социально опасный человек?», - спросил В.ИВАЩЕНКО, обращаясь к суду

«Вы же не 24 часа ходите в мантиях и приходите домой, общаетесь с близкими, остаетесь со своими мыслями. Что вам мешает принять ко мне законное и человеческое решение… На вас же не только мантия, обязанности, полномочия, вы же, в первую очередь, люди», - добавил он.

При этом бывшее должностное лицо Минобороны заверило суд, что, находясь на свободе, не будет нарушать нормы Уголовно-процессуального кодекса и будет появляться на все судебные заседания, поскольку сам заинтересован в скорейшем установлении истины по его делу.

В свою очередь, прокурор выступил против удовлетворения ходатайства, отметив, что «большинство болезней, которые имеются у ИВАЩЕНКО, имеются у большинства мужчин его возраста».

Кроме того, представитель прокуратуры отметил, что сторона защиты подсудимого не предоставила суду документальных подтверждений по ухудшению здоровья их клиента.

Вместе с тем представитель обвинения выразил уверенность, что, находясь на подписке о невыезде, «ИВАЩЕНКО имеет возможность и будет использовать влияние на свидетелей, что будет препятствовать установлению истины».

Выслушав объяснения и мнения сторон, суд направился в совещательную комнату, чтобы принять решение по поводу заявленного ходатайства.