Турчинов заявляет, что предателям и две косы на голове не помогут

Блок Юлии Тимошенко заявляет, что в Верховной Раде 5 созыва не существует фракции БЮТ.

"Никакой фракции БЮТ в парламенте не существует и существовать не может. Бывшие депутаты могут сколько угодно делить между собой в распущенном парламенте комитеты, кресла, папки и сейфы, но суть процесса от этого не меняется: полномочия Рады прекращены, выборы – 30 сентября", - сказано в заявлении БЮТ.

Блок Юлии Тимошенко считает объявление главой Верховной Рады 5 созыва Александром Морозом о создании фракции БЮТ "классическим примером маразма, который, собственно, характеризует состояние здоровья и психики самого экс-спикера, и его коллег с лжефракции".

"Для того, чтобы депутаты-предатели перестали эксплуатировать фамилию нашего лидера, мы предлагаем им назвать лжефрацию по другому, например, - Блок Предателей Депутатов (объединенный). С соответствующей аббревиатурой", - сказано в заявлении.

По мнению первого заместителя лидера БЮТ Александра Турчинова, "депутаты-предатели могут как угодно называться, или прицепить по две косы себе на голову, но ума от этого не прибавится".

Украинская правда