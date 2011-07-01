Президент Армении сегодня в Киеве

В Киеве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Республики Армения Сержа САРГСЯНА, который находится в Украине с официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба главы государства, прозвучали государственные гимны Украины и Армении. Главы государств обошли строй воинов Почетного караула. Состоялось представление официальных делегаций двух стран.

В программе визита – встреча В.ЯНУКОВИЧА и С.САРГСЯНА в формате «с глазу на глаз» и украинско-армянские переговоры в расширенном кругу под председательством Президентов Украины и Армении, после завершения которых планируется подписание двусторонних документов.

Также Президент Украины и Президент Армении примут участие в работе Украинско-Армянского бизнес-форума.