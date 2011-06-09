Патон - Януковичу: слава Богу, потенциал еще есть

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что наука должна быть ключевым инструментом модернизации нашего государства.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Национальной академии наук Украины Борисом ПАТОНОМ, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что модернизация Украины и участие в этом процессе национальной науки является на сегодняшний день самой актуальной темой в нашем государстве. “И, по моему мнению, наука должна быть ключевым инструментом в дальнейшей модернизации нашего государства, укреплении ее конкурентоспособности. Безусловно, мы должны с вами создать современные механизмы участия науки в этом процессе», – отметил Президент Украины, обращаясь к президенту НАНУ. При этом он добавил, что «сейчас пришло время, когда нам нужно мощно начать работать вместе».

В свою очередь Б.ПАТОН отметил, что «Вы вполне правильно сделали акцент на развитии науки, на ее значении в жизни страны – в развитии экономики, прежде всего”. “Это нужно делать. И слава Богу, потенциал еще есть», – сказал он.

В то же время Б.ПАТОН отметил, что сфера науки срочно нуждается в поддержке со стороны государства. «Если мы будем так продолжать, как сейчас, – будет очень трудное положение», - отметил он. Президент НАНУ также подчеркнул прикладное значение науки. «Науку нужно обязательно объединить с образованием, с производством», – убежден он.

В.ЯНУКОВИЧ и Б.ПАТОН также обсудили важность восстановления собственной украинской научно-исследовательской базы. «Самое большое, что потеряно, – это те экспериментальные производства, опытные заводы, конструкторские бюро. Они дали то, что сейчас называется инновационными проектами. Это нужно развивать», – считает президент НАНУ.