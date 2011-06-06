Уволенного вице-премьера пошлют в Беларусь?
13:03, 06 июня 2011Политика
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Об этом узнал Безсмертный
Посольство Украины в Беларуси может возглавить экс-вице-премьер-министр Виктор ТИХОНОВ, уволенный Президентом за срыв реформ в области жилищно-коммунального хозяйства.
Об этом в интервью газете "КоммерсантЪ-Украина" (№89 от 6 июня) заявил экс-посол Украины в Беларуси Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ, отвечая на вопрос о возможном назначении на эту должность В.ТИХОНОВА.
"У меня такая же информация. Ее подтвердили мне источники, целиком заслуживающие доверия". - сказал Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ.
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