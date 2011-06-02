Азаров: Сейчас гривня стабильна как никогда, и будет стабильной

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что курс гривни будет оставаться стабильным.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, такое заявление премьер-министр сделал во время открытия XXIII Международной агропромышленной выставки «Агро-2011».

«Сейчас гривня стабильна как никогда, и будет стабильной», - отметил Н.АЗАРОВ.

Глава правительства также отметил, что банковская система Украины работает стабильно и уже началась выплата депозитов вкладчикам «Родовид банка».

«Каждый вкладчик банка может быть спокойный за свои вклады», - отметил премьер-министр.