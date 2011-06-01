В Посольстве США утверждают, что не возражали против идей Табачника

Посольство США в Украине, невзирая на обвинения министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия ТАБАЧНИКА, готово и в дальнейшем способствовать укреплению системы образования в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в отделе прессы, образования и культуры Посольства США в Украине.

Как отмечается в сообщении, «Посольство США хотело бы развеять определенные недоразумения, вызванные неточными заявлениями министра образования Украины Д.ТАБАЧНИКА в интервью 31 мая на радио «Эхо Москвы» относительно его взаимодействия с послом США Джоном ТЭФФТОМ, с которым он встречался дважды».

В посольстве отметили, что, начиная с 2006 года, Соединенные Штаты с гордостью поддерживают усилия Министерства образования Украины и Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) по созданию системы внешнего независимого оценивания (ВНО) с целью борьбы с коррупцией в процессе приема на учебу в украинские высшие учебные заведения. Украинские граждане давно жаловались, что часто для поступления в университет нужно давать взятки, добавили в посольстве.

“Мы соглашались с давним предложением министра ТАБАЧНИКА, что вступление на 75% должно зависеть от результата тестов и на 25% – от баллов аттестата средней школы. Эксперты считают, что такая формула позволяет учесть при вступлении дополнительные критерии, не подрывая честность процесса. Мы не выступали за то, чтобы ВНО было единственным критерием, а также не комментировали новое предложение министра относительно роли самих университетов в процессе набора. Украинские опросы общественного мнения свидетельствуют, что до 80% украинцев поддерживают ВНО, считая его справедливой системой вступления в вузы и серьезным показателем успехов в учебе. Меньше 1% сообщают, что сталкивались с коррупцией в процессе ВНО с тех пор, как оно стало обязательным для всех абитуриентов в 2008 году. Мы готовы и в дальнейшем откликаться на просьбу о помощи в улучшении системы в будущем”, - отметили в посольстве.

“Посол ТЭФФТ и Посольство США, как всегда, готовы работать с правительством Украины ради того, чтобы каждый молодой гражданин Украины имел справедливый шанс на вступление в вузы страны. Укрепление системы образования Украины остается общей целью правительства Украины и правительства Соединенных Штатов Америки”, – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, министр образования Д.ТАБАЧНИК в интервью российской радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что советы посла США в сфере образования направлены на откат Украины к третьему миру.

«Я выступаю за то, чтобы при поступлении в университет учитывались три фактора. Первый фактор – это ЕГЭ (единый государственный экзамен), или ВНО (внешнее независимое оценивание) по-нашему. Второй фактор – это накопительный балл аттестата. И третий – это балл университета. И вот когда американские советчики все время нам говорят, что университет нужно отстранить от этого… У меня практически каждый месяц бывает американский посол. Он очень возбужден, взбудоражен тем, что Украина пытается выйти на мировой опыт поступления в университет», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Отвечая на вопрос, почему посол США взбудоражен, министр сказал: «Потому что, наверное, хотелось, чтобы мы как можно быстрее откатывались к серому третьему миру, к уровню дебилизма экваториальных стран».

«Я ему говорю, что в Америке из нескольких тысяч университетов нет ни единого – Принстон, Йель, Гарвард, Джорджтаун, – где бы университет был отстранен от отбора абитуриентов. Почему же вы, господин посол, пытаетесь дебилизировать украинский, российский, белорусский et cetera университет? Они тоже должны иметь право», - подчеркнул он.

Д.ТАБАЧНИК отметил, что американский посол повторяет взвешенные дипломатические инструкции о том, что тестирование – это очень прозрачный путь, ликвидирующий коррупцию.

«На что я ему отвечаю, что если бы в наши вузы поступали по рекомендательным письмам сенаторов и конгрессменов, как в США, то я думаю, что я бы не выжил даже в бронированном автомобиле. Представляете, взял два письма у депутатов Верховной Рады – и поступил в Киевский университет, взял три письма – и поступил в Киевский институт международных отношений. Не будем обвинять американского посла, он трудится как умеет. Речь о другом. О том, что наши университеты, российские университеты должны быть полноправными игроками на мировом рынке образования», - сказал он.