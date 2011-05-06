Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает Львов городом, где зарождалась свободная украинская мысль, утверждалась высокая духовность и формировалась государственническая традиция.

Об этом глава государства сказал в приветствии львовянам по случаю 755-летия основания города Львова.

Текст приветствия размещен на официальном сайте Президента Украины.

«Каждая страна имеет города, которые обеспечивают ей фундамент духовности и государственности, хранят историческую память поколений. Львов для Украины является одним из таких центров», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ в своем приветствии.

Он отметил: «Львов за свою 755-летнюю историю принадлежал разным государствам и империям. Но в любых условиях город не терял политического веса и украинской самобытности. Многие поколения львовян формировали европейский колорит родного города, уникальные, свойственные лишь Львову, культурные традиции».

По его убеждению, Львов является уникальным не только из-за прекрасной архитектуры. «В первую очередь городу Льва удалось возвыситься и веками удерживать позиции благодаря своим жителям и уроженцам. Во все времена львовянам были свойственны активность, принципиальность и небезразличие. И сегодня львовская общества стоит на страже национальных интересов Украины. Такая позиция вызывает уважение и понимание», - говорится в приветствии главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал львовянам сильного духа и процветания.