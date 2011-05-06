Янукович считает Львов городом, где зарождалась свободная украинская мысль
Во всяком случае, на сайте так написано
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает Львов городом, где зарождалась свободная украинская мысль, утверждалась высокая духовность и формировалась государственническая традиция.
Об этом глава государства сказал в приветствии львовянам по случаю 755-летия основания города Львова.
Текст приветствия размещен на официальном сайте Президента Украины.
«Каждая страна имеет города, которые обеспечивают ей фундамент духовности и государственности, хранят историческую память поколений. Львов для Украины является одним из таких центров», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ в своем приветствии.
Он отметил: «Львов за свою 755-летнюю историю принадлежал разным государствам и империям. Но в любых условиях город не терял политического веса и украинской самобытности. Многие поколения львовян формировали европейский колорит родного города, уникальные, свойственные лишь Львову, культурные традиции».
По его убеждению, Львов является уникальным не только из-за прекрасной архитектуры. «В первую очередь городу Льва удалось возвыситься и веками удерживать позиции благодаря своим жителям и уроженцам. Во все времена львовянам были свойственны активность, принципиальность и небезразличие. И сегодня львовская общества стоит на страже национальных интересов Украины. Такая позиция вызывает уважение и понимание», - говорится в приветствии главы государства.
В.ЯНУКОВИЧ пожелал львовянам сильного духа и процветания.