Янукович утвердил изменения к законодательству о труде

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон Украины «О внесении изменений в статью 121 Кодекса законов о труде Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В данном законе предусмотрено, что работникам, направленным в служебную командировку, оплата труда за выполненную работу осуществляется в соответствии с условиями, определенными трудовым или коллективным договором, и размер такой оплаты труда не может быть ниже среднего заработка.

Верховная Рада Украины приняла этот закон 19 апреля.